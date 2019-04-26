Бойовики на Донбасі гатили з забороненої артилерії та мінометів



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Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти

За минулу добу окупанти дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«25 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм», - йдеться у повідомленні.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Піски;

з озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль;

тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Гнутове і Пищевик;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Лебединське та Талаківка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем один раз обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Кримське.

У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.