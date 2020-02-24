Бойовики на Донбасі продовжують активно гатити із забороненого озброєння



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Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Окупанти застосовують артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, гранатомети, безпілотники, БМП-2, кулемети та стрілецьку зброю

У неділю, 23 лютого, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів:

поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив п’ять мін, чотири постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін;

два рази в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та вісім мін зі 120-мм міномету;

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – шість мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;

неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін;

в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету;

два рази поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – дві міни та дев’ять мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова – з артилерійських систем калібру 122 мм – 20 снарядів.

Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська на Донбасі близько опівночі обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами