«Святкування» 23 лютого: бойовики вночі обстріляли позиції ЗСУ з артилерії



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Українські захисники були готові до того, що ворог розпочне «своє святкування» саме 23 лютого

Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм, противник випустив 20 снарядів по захисниках Кіндрашівки Нової

Російські окупаційні війська на Донбасі близько опівночі обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на луганському напрямку загострилася... Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисниках Кіндрашівки Нової... Знаючи що, противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне «своє святкування» саме 23 лютого», - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що обстрілу передувала чергова провокація від окупантів — з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил ті вдалися до збройних провокацій та завдали вогневих ударів по своїх позиціях, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

«Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Це прерогатива виключно російських окупаційних військ», - нагадали у штабі.

Там також додали, що українські військові продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі та готові до будь-яких збройних провокацій противника.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, станом на 18:00 бойовики 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.