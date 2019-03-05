Бойовики на Донбасі стріляли з танків та ракетних комплексів, один боєць загинув



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти випустили по позиціях ЗСУ 108 снарядів і мін

У понеділок, 4 березня, російські окупаційні війська на Донбасі дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, застосувавши при цьому 10 разів важке озброєння.

Ворог вів вогонь по захисниках України із танків, артилерійських систем та мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. Також противник обстрілював підрозділи ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції українських військ були обстріляні п'ять разів:

з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів – у районі населеного пункту Лебединське;

двічі з мінометів 120-го калібру – поблизу села Водяне;

з артилерійських систем калібру 122 мм – у районі населеного пункту Широкине;

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – біля селища Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази обстріляв наших захисників:

з мінометів калібру 120 мм у районі селища міського типу Зайцеве;

з артилерійських систем калібру 122 мм – у районі населеного пункту Новотошківське;

з мінометів калібру 82 мм – біля села Кримське;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

«Внаслідок обстрілів один український захисник загинув. Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, 4 березня чотирьох окупантів знищено та одного поранено.

За уточненими даними, російсько-окупаційні війська здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зайцеве та Новолуганське. Частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед наших захисників немає.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, загиблий вчора військовий - 19-річний Богдан Гаврилів з Івано-Франківської області.