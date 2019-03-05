На Донбасі загинув 19-річний військовий з Прикарпаття



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Богдан Гаврилів загинув внаслідок ворожого артобстрілу

У квітні загиблому військовослужбовцю Богдану Гавриліву виповнилося б 20 років

У понеділок, 4 березня, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув 19-річний військовий з Івано-Франківської області.

Про це повідомляє місцеве видання «Вікна».

Зазначається, що внаслідок ворожого артобстрілу загинув військовослужбовець 1999 року народження - Гаврилів Богдан Миронович. Хлопець мешкав у Калуші.

Голова громадської спілки «Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на Сході України імені Романа Шухевича» Олександр Соколовський повідомив, що 20 квітня загиблому військовослужбовцю виповнилося б 20 років.