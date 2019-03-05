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    На Донбасі загинув 19-річний військовий з Прикарпаття

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    <p>Богдан Гаврилів загинув внаслідок ворожого артобстрілу</p> - На Донбасі загинув 19-річний військовий з Прикарпаття

    Богдан Гаврилів загинув внаслідок ворожого артобстрілу

    У квітні загиблому військовослужбовцю Богдану Гавриліву виповнилося б 20 років

    У понеділок, 4 березня, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув 19-річний військовий з Івано-Франківської області.

    Про це повідомляє місцеве видання «Вікна». 

    Зазначається, що внаслідок ворожого артобстрілу загинув військовослужбовець 1999 року народження - Гаврилів Богдан Миронович. Хлопець мешкав у Калуші. 

    Голова громадської спілки «Громадське об’єднання Калущини учасників  бойових дій (АТО) на Сході  України  імені  Романа Шухевича» Олександр  Соколовський повідомив, що 20 квітня загиблому військовослужбовцю виповнилося б 20 років.

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