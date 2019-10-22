  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики засудили журналіста Асєєва до 15 років в'язниці

    • Розсилка
    <span>Український журналіст, автор &laquo;Радіо Свобода&raquo; Станіслав Асєєв перебуває в ув&rsquo;язненні підконтрольного Росії угруповання &laquo;ДНР&raquo;</span> - Бойовики засудили журналіста Асєєва до 15 років в'язниці
    Український журналіст, автор «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР»

    В ОРДО винесли вирок полоненому українському журналісту Станіславу Асєєву

    Окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва.

    Про це повідомили в так званій «генеральній прокуратурі «ДНР», передає Громадське.

    «Суд» визнав Асєєва визнаним винним за статтями:

    • «Організація екстремістського співтовариства»,
    • «Шпигунство і підбурювання до шпигунства»,
    • «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності»,
    • «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності».

    Український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник на окупованій території у 2017 році

    Певний час бойовики відмовлялися визнати факт викрадення Асєєва та через свою "поліцію" оголосили його в розшук як зниклого безвісти.

    На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

    Раніше в Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі ДНР полон політв’язні ОРДЛО в'язниця журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ