Бойовики засудили журналіста Асєєва до 15 років в'язниці
В ОРДО винесли вирок полоненому українському журналісту Станіславу Асєєву
Окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва.
Про це повідомили в так званій «генеральній прокуратурі «ДНР», передає Громадське.
«Суд» визнав Асєєва визнаним винним за статтями:
- «Організація екстремістського співтовариства»,
- «Шпигунство і підбурювання до шпигунства»,
- «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності»,
- «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності».
Український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник на окупованій території у 2017 році
Певний час бойовики відмовлялися визнати факт викрадення Асєєва та через свою "поліцію" оголосили його в розшук як зниклого безвісти.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.
Раніше в Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва.