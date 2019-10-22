Бойовики засудили журналіста Асєєва до 15 років в'язниці



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Український журналіст, автор «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР»

В ОРДО винесли вирок полоненому українському журналісту Станіславу Асєєву

Окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва.

Про це повідомили в так званій «генеральній прокуратурі «ДНР», передає Громадське.

«Суд» визнав Асєєва визнаним винним за статтями:

«Організація екстремістського співтовариства»,

«Шпигунство і підбурювання до шпигунства»,

«Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності»,

«Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності».

Український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник на окупованій території у 2017 році

Певний час бойовики відмовлялися визнати факт викрадення Асєєва та через свою "поліцію" оголосили його в розшук як зниклого безвісти.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

Раніше в Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва.