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    Місія ОБСЄ виявила на окупованій Луганщині 36 танків та майже 100 БМП

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    Місія ОБСЄ виявила на окупованій Луганщині 36 танків та майже 100 БМП

    Місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних урядові районах Донецької області та в непідконтрольних урядові районах Луганської області

    В окупованих районах Луганської області безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував 36 танків і майже 100 військових броньованих машин, розміщених із порушенням Мінських домовленостей.

    Про це йдеться в опублікованому у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

    Згідно з таблицею «озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння», 18 жовтня на «навчальному полігоні» поблизу н. п. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська) БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ виявив 22 танки Т-64.

    У цьому районі безпілотник також зафіксував щонайменше 48 бойових машин піхоти (БМП-1 - 40 одиниць, БМП-2 - вісім).

    На іншому «навчальному полігоні« поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська) БПЛА спостерігачів виявив 14 танків Т-64 та вісім самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), дев'ять буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) і п'ять протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

    Крім того, у цьому районі безпілотник зафіксував щонайменше 50 бойових броньованих машин (типу БМП).

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