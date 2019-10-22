Доба на Донбасі минула без втрат, 17 обстрілів



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем

21 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів:

двічі біля Пищевика – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Авдіївки і Верхньоторецького – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

у районі Красногорівки – зі станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Широкиного – зі стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 8 обстрілів:

тричі біля Оріхового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

три рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Попасної – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;

неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та, двічі, заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.