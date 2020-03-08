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    Бойовики на Донбасі стріляють з мінометів і БМП: шість порушень «тиші» за добу

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    Ворожі обстріли зафіксовані в районах оперативно-тактичного угруповання &laquo;Схід&raquo; та&nbsp;&laquo;Північ&raquo; - Бойовики на Донбасі стріляють з мінометів і БМП: шість порушень «тиші» за добу
    Ворожі обстріли зафіксовані в районах оперативно-тактичного угруповання «Схід» та «Північ»

    7 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    У суботу, 7 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;
    • поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – чотири міни.

    Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій:

    • поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив шість мін, здійснив чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
    • поруч з Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.

    Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    До слова, снайпер бойовиків поранив мирного жителя Мар'їнки.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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