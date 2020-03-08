Бойовики на Донбасі стріляють з мінометів і БМП: шість порушень «тиші» за добу
7 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
У суботу, 7 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;
- поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – чотири міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій:
- поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив шість мін, здійснив чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
- поруч з Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.
Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
До слова, снайпер бойовиків поранив мирного жителя Мар'їнки.