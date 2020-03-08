Бойовики на Донбасі стріляють з мінометів і БМП: шість порушень «тиші» за добу



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Ворожі обстріли зафіксовані в районах оперативно-тактичного угруповання «Схід» та «Північ»

7 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

У суботу, 7 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;

поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – чотири міни.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій:

поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив шість мін, здійснив чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;

поруч з Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.

Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

До слова, снайпер бойовиків поранив мирного жителя Мар'їнки.