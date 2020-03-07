Снайпер бойовиків поранив мирного жителя Мар'їнки



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За даними розвідки, активізація ворожих снайперів біля Мар'їнки невипадкова. Сюди полюбляють заїжджати з Росії випускники снайперської школи

На одній з крайніх вулиць Мар'їнки під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час знаходився за кермом свого автомобіля

Російські окупанти на Донбасі у суботу, 7 березня, вели вогонь на ураження по мирному цивільному населенню прифронтової Мар’їнки Донецької області.

На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час знаходився за кермом свого автомобіля.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Військовослужбовцями підрозділу Об’єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіка із сектору обстрілу. У безпечному місці військовими медиками було надано перша медична допомога пораненому, далі його негайно доставлено до найближчого медичного закладу», - зазначається у повідомленні.

У штабі нагадали, що 18 грудня 2019 року російські снайпери одиночним пострілом також вбили мешканця Мар'їнки.

За даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут невипадкова. Сюди полюбляють заїжджати з Росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити і відточують стрілецькі навички.

«Зважаючи на те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних мешканців на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку цивільне населення», - додали у пресцентрі.

У повідомленні зазначається, що всі необхідні докази військового злочину бойовиків будуть подані до відповідних міжнародних організацій для притягнення країни-агресора - Російської Федерації до відповідальності.