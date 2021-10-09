Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

Під час обстрілу російські бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю

Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає

Від початку доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що в районі населеного пункту Майорське окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки противник вів прицільний обстріл позицій ООС з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки проросійські бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», – зазначили в ООС.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь з дозволених мінськими угодами озброєнь, змушуючи бойовиків припинити вогневу активність.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Упродовж позаминулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.