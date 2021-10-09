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    Доба на Донбасі: російські окупанти поранили українського військового

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    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об&rsquo;єднаних сил дістав поранення - Доба на Донбасі: російські окупанти поранили українського військового
    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення
    Фото з відкритих джерел

    Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню

    Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

    В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

    Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

    В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7 годину ранку, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Упродовж позаминулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: російські окупанти поранили українського військового