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    На Донбасі окупанти поранили українського військового

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    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити вогневу активність - На Донбасі окупанти поранили українського військового
    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити вогневу активність
    Фото з відкритих джерел

    Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу

    Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    В напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

    Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

    В бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

    Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЛНР Міноборони обстріл озброєння
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    На Донбасі окупанти поранили українського військового