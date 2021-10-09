Українські військові звернулися до Киви, який привітав Путіна (відео)

У відеозверненні до зрадника, солдати нагадали йому, що своїми заграваннями він переходить межу дозволеного

Бійці ЗСУ закликали «плюнути в морду» депутату Киві за привітання російському диктатору

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) записали відеозвернення до депутата Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа — за життя» Іллі Киви, в якому звинуватили його в «переходженні межі», інформує Telegram-канал видання УНІАН.

Обурені військові заявили, що Кива, який раніше привітав диктатора Володимира Путіна з днем народження, плюнув на могили загиблих бійців. Герої відео закликали всіх громадян України по можливості «плюнути в морду» депутату-зраднику.

Також, солдати запросили Киву на передові позиції на Донбас, де за їхніми словами, він зможе особисто привітати росіян по той бік фронту. Також бійці порекомендували депутату «лікуватися від наркотичної залежності».

Нагадаємо, опальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

«Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я», – заявив Кива на тлі українських прапорів.

Нагадаємо, Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео).