Бойовики на Донбасі збільшують обстріли: сьогодні 21 раз відкривали вогонь



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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було

На Донбасі з початку доби, 3 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Пікузів - зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Стили - з автоматичного гранатомета; поблизу Березового з напрямку Докучаєвська - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Набережного - зі стрілецької зброї; поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Луганського з напрямків Нижнього Лозового та Калинівки - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; неподалік Кримського з напрямку Донецького - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Оріхового з напрямку Золотого-5 - з автоматичного гранатомета; в районі Золотого - з ручного протитанкового гранатомета. Неподалік Троїцького з напрямку Санжарівки - з міномета калібру 82 мм.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.