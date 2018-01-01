Бойовики на Різдво обстріляли сили АТО на донецькому напрямку: є поранений

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я. Але увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля



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Бойовики обстріляли сили АТО біля Верхньоторецького

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я. Але увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін.

В штабі АТО зазначили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.

Під час виконання бойового завдання на луганському напрямку минулої доби поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи.

Нагадаємо, позаминулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.