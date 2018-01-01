Бойовики накрили Троїцьке зі 120-мм мінометів: один військовий поранений

Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

На Святвечір противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики



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Фото: Reuters Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

На Святвечір противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, минулої доби повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань також не було. Противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних сил України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його стан здоров’я характеризується як задовільний.