Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ до Новоазовська



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Місія ОБСЄ не змогла перетнути блокпост бойовиків

Окупанти пояснили міжнародним спостерігачам, що заборона спричинена «проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів»

Бойовики не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Новоазовська.

Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє у Facebook.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 8 лютого, зазначається, що на блокпосту на північному в’їзді до Новоазовська, на схід від Маріуполя, троє найманців збройних формувань РФ вкотре (про подібну заборону повідомлялось у звіті місії від 4 січня 2019 року) не дозволили патрулю СММ проїхати до центру міста й у східному напрямку до кордону з Росією.

Окупанти пояснили міжнародним спостерігачам, що заборона спричинена «проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів».

«Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що керівництву окупантів є що приховувати від міжнародних спостерігачів, тому вони цинічно нехтують Мінськими домовленостями та всіляко спонукають подальше загострення збройного конфлікту на Донбасі», - пояснили в українській стороні СЦКК.

Раніше в ОБСЄ визнали, що російські найманці у пунктах пропуску навмисно затримують у чергах на морозі жителів Донбасу.