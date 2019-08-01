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    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

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    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

    В ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців

    Сапери ДСНС почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту на КППВ Станиця Луганська. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.

    «Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ Станиця Луганська. Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста», - йдеться в повідомленні.

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    В ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців

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    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській
    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській
    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській
    Сапери приступили до розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

    Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

    В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

    Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

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