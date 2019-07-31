Ремонт мосту в Станиці Луганській триватиме кілька місяців, - ОБСЄ



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Основною темою засідання ТКГ була ремонт мосту в Станиці Луганській

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи посол Мартін Сайдик заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській може тривати кілька місяців.

Про це повідомляє «БЕЛТА».

Також він зазначив, що ремонт мосту в Станиці Луганській була основною темою під час засідання Тристоронньої контактної групи.

«Ми досягли взаємної розуміння про конкретні кроки в цьому напрямку. З завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт», - зазначив Сайдик.

За його словами, можуть виникнути тимчасові обмеження при використанні пункту пропуску.

«У зв'язку з цим можуть виникнути деякі тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть негайно демонтовані фортифікаційні споруди, потім почнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становить кілька місяців», - заявив він.

Зазначимо, що 31 липня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, а також пройшла зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.