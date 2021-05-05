Прокуратура оголосила підозри двом бойовикам, які катували українських військових

Вже встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у «в’язниці «ДНР»

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора повідомили про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни, повідомила 5 травня пресслужба Офісу генпрокурора.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній із «в’язниць» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх,завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж «в’язниці», принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їхньому життю.

«Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій», – наголосили у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у згаданій «в’язниці «ДНР». Загалом у матеріалах кримінального провадження йдеться про «170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За останніми даними окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників.