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    Прокуратура оголосила підозри двом бойовикам, які катували українських військових

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    Катівня &laquo;Ізоляція&raquo; в окупованому Донецьку - Прокуратура оголосила підозри двом бойовикам, які катували українських військових
    Катівня «Ізоляція» в окупованому Донецьку
    Фото: Донецький тракторист

    Вже встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у «в’язниці «ДНР»

    Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора повідомили про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни, повідомила 5 травня пресслужба Офісу генпрокурора.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній із «в’язниць» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх,завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж «в’язниці», принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їхньому життю.

    «Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій», – наголосили у прокуратурі.

    За даними Офісу генпрокурора, наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у згаданій «в’язниці «ДНР». Загалом у матеріалах кримінального провадження йдеться про «170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей».

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    За останніми даними окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників.

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    Теги: прокуратура бойовики на Донбасі ДНР Донеччина військові Донецьк розслідування Україна окуповані території злочин
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