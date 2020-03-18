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    Бойовики обстріляли ділянку розведення на Донбасі

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    <p>Обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї</p> - Бойовики обстріляли ділянку розведення на Донбасі

    Обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї

    Російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське

    На Донбасі у вівторок, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

    Про це повідомляє пізно ввечері повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

    «Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення. Такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей», - повідомили у штабі.

    Нагадаємо, з початку поточної доби станом на 18:00, 17 березня, в районі операції Об'єднаних сил бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

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