Бойовики обстріляли ділянку розведення на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї

Російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське

На Донбасі у вівторок, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

Про це повідомляє пізно ввечері повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

«Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення. Такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей», - повідомили у штабі.

Нагадаємо, з початку поточної доби станом на 18:00, 17 березня, в районі операції Об'єднаних сил бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.