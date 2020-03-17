Окупанти на Донбасі поранили двох українських військових (мапа боїв)



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Бойовики стріляли поблизу Новотошківського з мінометів калібру 82 мм та випустили 15 мін

Обстріл вівся з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями

Окупанти у зоні бойових дій на Донбасі 17 березня порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення.

Зазначається, що обстріл вівся з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«Бойовики стріляли поблизу Новотошківського з мінометів калібру 82 мм та випустили 15 мін», - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС поінформуваи, що поранених доставили до військово-медичного закладу, їх стан здоров’я — задовільний.

«Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей», — уточнили в штабі.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Також повідомляють, що підрозділи операції ООС дали бойовикам «адекватну відповідь».

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі 16 березня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.