Окупанти на Донбасі поранили двох українських військових (мапа боїв)
Обстріл вівся з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями
Окупанти у зоні бойових дій на Донбасі 17 березня порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.
Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення.
Зазначається, що обстріл вівся з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
«Бойовики стріляли поблизу Новотошківського з мінометів калібру 82 мм та випустили 15 мін», - йдеться у повідомленні.
У штабі ООС поінформуваи, що поранених доставили до військово-медичного закладу, їх стан здоров’я — задовільний.
«Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей», — уточнили в штабі.
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Також повідомляють, що підрозділи операції ООС дали бойовикам «адекватну відповідь».
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі 16 березня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.