Бойовики обстріляли ділянку розведення: за добу четверо поранених бійців



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Упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення, застосувавши стрілецьку зброю

Вогонь у відповідь біля ділянки розведення №3 (Богданівка-Петрівське) українські захисники не відкривали

У середу, 4 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Усі ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та вісім мін з мінометів калібру 82 мм, а також три постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – чотири міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету - шість пострілів;

поруч з Травневим – з міномету калібру 82 мм – три міни, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3 (Богданівка-Петрівське, – «Главком»), застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано», - додали у пресцентрі.

Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.