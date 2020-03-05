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    Бойовики обстріляли ділянку розведення: за добу четверо поранених бійців

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    Упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення, застосувавши стрілецьку зброю - Бойовики обстріляли ділянку розведення: за добу четверо поранених бійців
    Упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення, застосувавши стрілецьку зброю

    Вогонь у відповідь біля ділянки розведення №3 (Богданівка-Петрівське) українські захисники не відкривали

    У середу, 4 березня,  збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Усі ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та вісім мін з мінометів калібру 82 мм, а також три постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомету;
    • поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – чотири міни;
    • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету - шість пострілів;
    • поруч з Травневим – з міномету калібру 82 мм – три міни, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    «Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3 (Богданівка-Петрівське, – «Главком»), застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано», - додали у пресцентрі.

    Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

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