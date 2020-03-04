Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)



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Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження. Фото: пресслужба штабу операції Об'єднаних сил

Окупанти вели з окупованої Горлівки вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Новоселівка

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено газопровід поблизу Новоселівки, у зв’язку з чим жителі можуть залишитися без газопостачання.

Про це у череду ввечері повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, днями окупанти вели з окупованої Горлівки вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Новоселівка.

«Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік з Новоселівкою, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки декілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі», - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання знаходяться мирні жителі, резюмували у штабі.

До слова, на Луганщині загинув 25-річний воїн Володимир Черненко.