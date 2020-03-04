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    Події в Україні

    Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)

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    Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження. - Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)
    Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження.
    Фото: пресслужба штабу операції Об'єднаних сил

    Окупанти вели з окупованої Горлівки вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Новоселівка

    На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено газопровід поблизу Новоселівки, у зв’язку з чим жителі можуть залишитися без газопостачання.

    Про це у череду ввечері повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    За даними штабу, днями окупанти вели з окупованої Горлівки вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Новоселівка.

    «Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік з Новоселівкою, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки декілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі», - йдеться в повідомленні.

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    Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)
    Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)
    Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)
    Внаслідок артобстрілу бойовиків пошкоджено газопровід на Донеччині (фото)

    Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання знаходяться мирні жителі, резюмували у штабі.

    До слова, на Луганщині загинув 25-річний воїн Володимир Черненко.

    окупанти бойовики на Донбасі газ Донеччина обстріл озброєння
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