Бойовики обстріляли контрольний пункт «Майорськ» на Донеччині
- Сьогодні, 09:38
-
Розсилка
Бойовики вели обстріл з боку Горлівки
Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорськ» у Донецькій області на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Обстріл стався близько першої години ночі.
«Постріли здійснювалися зі стрілецької зброї (СВД) з боку н.п. Горлівка в напрямку КПВВ та контрольного поста «Майорськ», де несуть службу прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил», — йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає. Військовослужбовці перебували в укритті, вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 9 травня, у зоні бойових дій на Донбасі на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.