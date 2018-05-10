Бойовики обстріляли контрольний пункт «Майорськ» на Донеччині

Бойовики вели обстріл з боку Горлівки

Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорськ» у Донецькій області на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Обстріл стався близько першої години ночі. «Постріли здійснювалися зі



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Бойовики вели обстріл з боку Горлівки

Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорськ» у Донецькій області на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Обстріл стався близько першої години ночі.

«Постріли здійснювалися зі стрілецької зброї (СВД) з боку н.п. Горлівка в напрямку КПВВ та контрольного поста «Майорськ», де несуть службу прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає. Військовослужбовці перебували в укритті, вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 9 травня, у зоні бойових дій на Донбасі на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.