Бойовики обстріляли Красногорівку: загинув цивільний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від поранень загинув 60-річний чоловік

Під час обстрілу бойовиками Красногорівки у Донецькій області загинув цивільний.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба операції Об'єднаних сил.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, 19 липня, о 10 годині, збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка.

Під час роботи мобільної групи СЦКК, на місці події встановлено, що противник здійснив постріл з гранатомету СПГ-9 із напрямку Старомихайлівки.

Внаслідок вибуху гранати ОГ-9, поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського 36, поранення отримав 60-річний чоловік. В момент, коли влучила граната, чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку. Пораненого було негайно доправлено до лікарні в місто Курахово. Від отриманих численних уламкових поранень чоловік помер.

Нагадаємо, на Донбасі 19 липня, під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.