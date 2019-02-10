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    Бойовики обстріляли Об'єднані сили з БМП та мінометів: трьох бійців поранено

    • Розсилка
    Українські військовослужбовці на Донбасі - Бойовики обстріляли Об'єднані сили з БМП та мінометів: трьох бійців поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    За добу на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів

    У суботу, 9 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

    • з мінометів калібру 120 мм – в районі селища Піски;
    • з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста Авдіївка;
    • з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Старогнатівка;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села Павлопіль;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Чермалик.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Новотошківське;
    • з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Кримське;
    • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі селища Травневе.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

    «Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 9 лютого двох окупантів знищено та двоє отримали поранення. Також, за уточненими даними, 8 лютого українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину противника», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав.

    «Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у повідомленні.

    Нагадаємо, російські окупанти застосували на Донбасі лазерну зброю.

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