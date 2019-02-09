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    Події в Україні

    Російські окупанти застосували на Донбасі лазерну зброю

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    Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї доведена до міжнародних і правозахисних організацій - Російські окупанти застосували на Донбасі лазерну зброю
    Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї доведена до міжнародних і правозахисних організацій

    Українські прикордонники зафіксували використання окупаційними військами лазерної зброї

    Окупанти на Донбасі знову випробовували лазерну зброю. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначається, російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати нормами міжнародного права та використовувати заборонені види озброєння. Прикордонники зі складу Об’єднаних сил цієї ночі в черговий раз зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї.

    До 4-ї години ранку сьогодні починаючи з 22.00 8 лютого в районі КПВВ «Станиця Луганська» прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожних 2-3 хвилини. Через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю встановити не вдалось.

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    Зазначимо, що підрозділи Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил вже фіксували подібні випадки. Протягом 2016-2018 років в ході несення служби ураження органів зору отримали п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади.

    Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спеціального призначення доведена до міжнародних і правозахисних організацій.

    Нагадаємо, 8 лютого на фронті шість окупантів було знищено та семеро отримали поранення.

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