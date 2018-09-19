Бойовики обстріляли Об’єднані сили з протитанкових ракетних комплексів



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Керована ракета

Протитанковими керованими ракетами, а також зі станкових гранатометів були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв українські позиції біля Водяного. Протитанковими керованими ракетами, а також зі станкових гранатометів були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське. По опорних пунктах біля Невельського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Новотошківського – з гранатометів. Також російські окупанти застосували гранатомети та стрілецьку зброю проти наших захисників в районі населеного пункту Кримське.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - запевнили у прес-центрі.

До слова, Служба безпеки України оголосила в розшук «прем'єр-міністра ЛНР», який переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області.