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    Бойовики обстріляли із 82-мм мінометів позиції ЗСУ під Опитним

    • Розсилка
    Бойовики обстріляли із 82-мм мінометів позиції ЗСУ під Опитним

    Утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    За минулу добу збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    «Ворог також обстрілював наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», - ідеться в повідомленні.

    Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу селища Опитне - з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
    • чотири рази біля населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • у районі села Павлопіль - з великокаліберних кулеметів.

    Утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник дістав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.

    Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    Втрат серед українських військовослужбовців з початку доби немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - наголошується в повідомленні.

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