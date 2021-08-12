  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка - Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка
    Фото: ОТУ «Північ»

    Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували злочин

    Бойовики продовжують скоювати злочини проти мирного населення українських сіл і містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зернових. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання ЗСУ «Північ».

    Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували злочин, провели виміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

    Боєприпаси, що не розірвалися, не виявили, тому польові роботи – підготовка ґрунтів до посіву озимих – продовжаться тут згідно з планом сільськогосподарських робіт.

    «Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог – залізом», – зазначили селяни.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)
    Фото: ОТУ «Північ»

    Відзначається, що родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.

    Теги: Нью-Йорк СЦКК злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)