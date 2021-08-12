Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка (фото)

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували злочин

Бойовики продовжують скоювати злочини проти мирного населення українських сіл і містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зернових. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання ЗСУ «Північ».

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували злочин, провели виміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

Боєприпаси, що не розірвалися, не виявили, тому польові роботи – підготовка ґрунтів до посіву озимих – продовжаться тут згідно з планом сільськогосподарських робіт.

«Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог – залізом», – зазначили селяни.

Відзначається, що родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.