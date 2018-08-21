Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів, є поранений



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Український військовий

Російсько-окупаційні війська сьогодні 12 разів відкривали прицільний вогонь

Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Чермалик та Лебединське.

В ході обстрілів в районах Авдіївки і Чермалика ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібром 82 мм.

Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення.

«Ситуація в районі проведення операції знаходиться під контролем Об’єднаних сил», - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, вчора бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській.