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    Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів, є поранений

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    Український військовий - Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів, є поранений
    Український військовий

    Російсько-окупаційні війська сьогодні 12 разів відкривали прицільний вогонь

    Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням важкого озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Чермалик та Лебединське.

    В ході обстрілів в районах Авдіївки і Чермалика ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібром 82 мм.

    Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення.

    «Ситуація в районі проведення операції знаходиться під контролем Об’єднаних сил», - резюмували у прес-центрі.

    Нагадаємо, вчора бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській.

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