Бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській



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Наслідки обстрілу

Окупанти випустили близько 12 боєприпасів по житловому сектору

У понеділок, 20 серпня, бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли населений пункт Станиця Луганська в Луганській області.

Як повідомили в обласній державній адміністрації, окупанти здійснили масований обстріл водолазно-рятувальної станції по вул. Шосейній та випустили близько 12 боєприпасів по житловому сектору.

За попередніми даними, проросійські бойовики застосували міномети калібру 120-мм з використанням осколковково-фугасних снарядів, які розривалися у повітрі, що збільшувало площу зони ураження.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередачі, осколками посічено городи. Пошкоджень жилих будинків не зафіксовано. Місцеві мешканці не постраждали.

Раніше повідомлялося, що у понеділок бойовики зосередили вогонь на маріупольському напрямку.