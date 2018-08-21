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    Події в Україні

    Бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській

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    Наслідки обстрілу - Бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській
    Наслідки обстрілу

    Окупанти випустили близько 12 боєприпасів по житловому сектору

    У понеділок, 20 серпня, бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли населений пункт Станиця Луганська в Луганській області.

    Як повідомили в обласній державній адміністрації, окупанти здійснили масований обстріл водолазно-рятувальної станції по вул. Шосейній та випустили близько 12 боєприпасів по житловому сектору.

    За попередніми даними, проросійські бойовики застосували міномети калібру 120-мм з використанням осколковково-фугасних снарядів, які розривалися у повітрі, що збільшувало площу зони ураження.

    Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередачі, осколками посічено городи. Пошкоджень жилих будинків не зафіксовано. Місцеві мешканці не постраждали.

    Раніше повідомлялося, що у понеділок бойовики зосередили вогонь на маріупольському напрямку.

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