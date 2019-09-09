Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з БМП і гранатометів, є постраждалий



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Вчора окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування

У неділю, 8 вересня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета;

близько Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Миколаївки – з великокаліберних кулеметів;

в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.