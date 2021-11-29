Бойовики обстріляли Станицю Луганську: 1200 абонентів залишилися без світла

Без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове

Обстріл в районі вузлової залізничної станції тривав близько години

Російські окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську: селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла. Про це повідомляє у Facebook «Луганське енергетичне об'єднання».

Зазначається, що без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове – загалом майже 1 200 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.

Водночас, як пише «Суспільне», окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції «Кіндрашівська Нова», жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.

Зазначимо, незважаючи на близькість до лінії розмежування, з цієї станції ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки – населеного пункту на кордоні з Росією.

Нагадаємо, сьогодні збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу поранено одного українського військового.

До слова, із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, прощатимуться у вівторок, 30 листопада.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні–лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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