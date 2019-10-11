Бойовики обстріляли українських бійців на Донецькому напрямку



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Українська армія не зазнала втрат і продовжує контролювати ситуацію на лінії зіткнення

Російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку. Втрат внаслідок обстрілів наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі на Донецькому напрямку. За наявною інформацією,упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення». - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, вночі окупанти зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Талаківки. А також з кулемету великого калібру – позиції українських військ поблизу Новолуганського.

Крім того, близько 7-ї години ранку в районі населеного пункту Славне українським військовим довелося відповісти на обстріл, який окупанти вели із застосуванням великокаліберного кулемету.