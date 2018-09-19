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    Бойовики обстріляли українських бійців з мінометів, є загиблі та поранений

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    Українські військові - Бойовики обстріляли українських бійців з мінометів, є загиблі та поранений
    Українські військові

    В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень

    Упродовж минулої доби, 18 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

    «Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

    Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

    Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

    Також по позиціях оборонців Кримського на луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти БМП-1.

    В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень.

    За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.

    Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Троїцького на луганському, Березового – на донецькому та Лебединського на маріупольському напрямках. Втрат серед українських захисників немає.

    Нагадаємо, вчора силовики затримали на Донбасі 11 підозрюваних у співпраці з «ДНР».

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