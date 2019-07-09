Бойовики обстріляли Водяне: штаб показав наслідки



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Вогонь противник вів із напрямку Ужівки, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 122мм

Село Водяне у Донецькій області опинилося у вівторок під артилерійським вогнем окупантів.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Ворожий снаряд влучив прямісінько в будинок, в результаті чого будівля згоріла. Коли трапився інцидент, господарів в будинку не було, тому минулося без жертв. Також на околиці Водяного зафіксовано п’ять величезних вирв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріл відбувся з 02.20 до 02.50 у вівторок. Спостережною групою української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановлено, що вогонь противник вів із напрямку Ужівки, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 122мм.

«Окупант свідомо робить життя мирних жителів нестерпним, оскільки щодня своїми обстрілами наражає їх на небезпеку», - наголошують у штабі.

Раніше було оприлюднене відео, як бойовики на Донбасі цинічно провокують на обстріли українських бійців.