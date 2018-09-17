Бойовики обстріляли з гранатометів Кримське та Водяне



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Позиції українських військових на Донбасі

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника

Протягом понеділка від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська щонайменше п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це у понеділок, 17 вересня, повідомив штаб операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні у Facebook.

«Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу населених пунктів Кримське, Водяне та Лебединське.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено», - повідомили у штабі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.