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    Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених мінометів

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    Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених мінометів

    Російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

    Упродовж минулої доби, 16 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил в Facebook.

    Російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

    Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

    З мінометів 120-калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-го калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.

    Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено.

    Від початку доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед наших захисників немає.

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