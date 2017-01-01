Бойовики обстріляли з мінометів житлові будинки Водяного

Внаслідок обстрілу було частково зруйновано дах житлового будинку

Під вогонь бойовиків «ДНР» потрапили житлові квартали населеного пункту Водяне (поблизу Маріуполя). Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку оприлюднив прес-центр штабу АТО. [GALLERY_BLOCK]



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Внаслідок обстрілу було частково зруйновано дах житлового будинку

Під вогонь бойовиків «ДНР» потрапили житлові квартали населеного пункту Водяне (поблизу Маріуполя).

Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку оприлюднив прес-центр штабу АТО.

«6 грудня 2017 року, під час обстрілу з боку НЗФ ОРДО позицій сил АТО в районі населеного пункту Водяне (поблизу Маріуполя), під вогонь потрапили житлові квартали зазначеного населеного пункту», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення фотофіксації спостережна група української сторони СЦКК з’ясувала, що НЗФ ОРДО застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано дах житлового будинку на садовій ділянці товариства «Металіст», де на той час проживали люди. Зазнало пошкоджень майно і домашні речі всередині будинку. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав.

«НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують ставити під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу. Українська сторона СЦКК підкреслює, що НЗФ ОРДО в черговий раз порушили «шкільне» перемир’я, продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме порушення та невиконання Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.