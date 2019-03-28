Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського



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Бойовики обстріляли Новолуганське Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результаті інциденту було пошкоджено газопровід

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли населений пункт Новолуганське.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували міномети.

В результаті інциденту було пошкоджено газопровід.

«Найближчим часом українські майстри розпочнуть ремонт газопроводу. І протягом декількох діб поставки «блакитного палива» будуть відновлені», - зазначають у штабі.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі операції Об'єднаних сил за минулу добу, 27 березня, бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, втрат серед наших військ немає. Бойовики застосували при цьому 10 разів заборонену мінськими домовленостями озброєння. Бойовики для обстрілу витратили 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 і 82 мм.

Раніше в ООС повідомили, що останнім часом на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.