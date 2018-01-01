Бойовики під час обстрілу Кряківки поранили бійця Збройних сил

Українські військові на виконання Мінських домовленостей вогонь у відповідь не відкривали

За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій було поранено одного українського військового під час обстрілів поблизу Кряківки. Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО, Дмитро Гуцуляк. «Учора внаслідок обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Кряківки один наш захисник отримав поранення.



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Українські військові на виконання Мінських домовленостей вогонь у відповідь не відкривали

За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій було поранено одного українського військового під час обстрілів поблизу Кряківки.

Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО, Дмитро Гуцуляк.

«Учора внаслідок обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Кряківки один наш захисник отримав поранення. Його правили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я середньої важкості», - поінформував Гуцуляк.

Загалом вчора, за словами речника МОУ, російсько-окупаційні формування тричі порушили режим тиші. Так, на Луганському напрямку ввечері було два прицільні обстріли позицій ЗСУ зі стрілецької зброї - біля Станиці Луганської та поблизу Кряківки.

На Донецькому напрямку ввечері, приблизно о 17 годині, бойовики здійснили прицільний мінометний обстріл позицій українських військових поблизу Лебединського.

Українські військові на виконання Мінських домовленостей вогонь у відповідь не відкривали, зазначив Гуцуляк.