Бойовики понад три години безперервно обстрілювали сили АТО на Світлодарській дузі

Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння

Ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Як повідомляє прес-центр шатбу АТО, особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби. «Луганський



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Окупанти на Донбасі

Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння

Ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр шатбу АТО, особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

«Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння. Понад три години ворог безперервно вів вогонь з усього арсеналу піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Луганського, що на Світлодарській дузі. Тут же застосовував БМП та кожні три-чотири хвилини випускав по наших захисниках міни різних калібрів», - йдеться у повідомленні.

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри також були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського.

На донецькому напрямку декілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських воїнів у передмісті Мар’їнки. Поблизу Авдіївки, Кам’янки, Березового, Невельського та Водяного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Загалом, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

«У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення», - резюмували у штабі АТО.

До слова, вчора у Генштабі заявили, що населені пункти Травневе і Гладосово в Донецькій області знаходилися на підконтрольній Україні території і тому їх «ніхто не звільняв», як повідомляли ЗМІ.