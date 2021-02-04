Бойовики поранили українського військового біля Південного

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Там вказують, що військового оперативно доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Бойовики вели обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. На місці події працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку.

Про дії бойовиків повідомлено представників через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

За інформацією штабу ООС, протягом минулої доби, 3 лютого, неподалік населеного пункту Гнутове бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, вони здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета. Обійшлося без втрат та поранень серед українських військових.

Також додамо, що командування 28 бригади ЗСУ спростувало інформацію про смерть бійця у госпіталі. Військові зазнали поранень від снайперського вогню противника 29 січня.

«Бійці були поранені на позиціях, обидва – пострілами снайпера під час пересування на позиції. Противник здійснив обстріл гранатами ВОГ і під шум цього обстрілу спрацював снайпер. В одного бійця поранення голови, зараз він у комі. Другий боєць був поранений у бік, куля пробила легені, – прокоментував представник бригади.

За його словами, обидва військові шпиталізовані. Стан важкий, але стабільний