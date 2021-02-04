Командування 28 бригади ЗСУ спростувало інформацію про смерть бійця у госпіталі

Поранені хлопці перебувають у шпиталі: один боєць в комі, в іншого – пробита легеня

Двоє військовослужбовців, які отримали поранення на Донеччині 29 січня, коли російські окупанти скинули на позиції Об’єднаних сил постріл ВОГ-17, перебувають у шпиталі. Поширена в ЗМІ інформація про смерть одного з них не відповідає дійсності.

Про це 4 лютого повідомили у пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу, пише «Новинарня».

Зі слів пресофіцера, військові зазнали поранень від снайперського вогню противника.

«Бійці були поранені на позиціях, обидва – пострілами снайпера під час пересування на позиції. Противник здійснив обстріл гранатами ВОГ і під шум цього обстрілу спрацював снайпер. В одного бійця поранення голови, зараз він у комі. Другий боєць був поранений у бік, куля пробила легені, – прокоментував представник бригади.

За його словами, обидва військові шпиталізовані. Стан важкий, але стабільний.

Шолом після обстрілу військового 28-ї бригади. Фото від пресцентру військової частини

Напередодні низка ЗМІ повідомляли, що внаслідок скидання ворожого ВОГа з безпілотника нібито помер поранений боєць 28 омбр Влад Дегтяр.

Увечері в Командуванні медсил ЗСУ спростували цю інформацію. У Командуванні медсил розповіли, що Влад перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).

«Хлопець переніс оперативне втручання та отримує всю необхідну медичну допомогу. Наразі його стан стабільний важкий та відповідає строку післяопераційного періоду та тяжкості поранення», – додали в Командуванні медсил.

29 січня штаб Об’єднаних сил повідомляв, що російські окупаційні війська скинули з безпілотника постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу Водяного Донецької області. Внаслідок такого порушення режиму тиші з боку гібридних сил РФ поранення отримали двоє українських військовослужбовців.