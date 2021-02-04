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    Командування 28 бригади ЗСУ спростувало інформацію про смерть бійця у госпіталі

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    <span>Шолом після обстрілу військового 28-ї бригади</span> - Командування 28 бригади ЗСУ спростувало інформацію про смерть бійця у госпіталі
    Шолом після обстрілу військового 28-ї бригади
    Фото: 28 омбр

    Поранені хлопці перебувають у шпиталі: один боєць в комі, в іншого – пробита легеня

    Двоє військовослужбовців, які отримали поранення на Донеччині 29 січня, коли російські окупанти скинули на позиції Об’єднаних сил постріл ВОГ-17, перебувають у шпиталі. Поширена в ЗМІ інформація про смерть одного з них не відповідає дійсності.

    Про це 4 лютого повідомили у пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу, пише «Новинарня».

    Зі слів пресофіцера, військові зазнали поранень від снайперського вогню противника. 

    «Бійці були поранені на позиціях, обидва – пострілами снайпера під час пересування на позиції. Противник здійснив обстріл гранатами ВОГ і під шум цього обстрілу спрацював снайпер. В одного бійця поранення голови, зараз він у комі. Другий боєць був поранений у бік, куля пробила легені, – прокоментував представник бригади.

    За його словами, обидва військові шпиталізовані. Стан важкий, але стабільний.

    Шолом після обстрілу військового 28-ї бригади. Фото від пресцентру військової частини
    Шолом після обстрілу військового 28-ї бригади. Фото від пресцентру військової частини

    Напередодні низка ЗМІ повідомляли, що внаслідок скидання ворожого ВОГа з безпілотника нібито помер поранений боєць 28 омбр Влад Дегтяр.

    Увечері в Командуванні медсил ЗСУ спростували цю інформацію. У Командуванні медсил  розповіли, що Влад перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).

    «Хлопець переніс оперативне втручання та отримує всю необхідну медичну допомогу. Наразі його стан стабільний важкий та відповідає строку післяопераційного періоду та тяжкості поранення», – додали в Командуванні медсил.

    29 січня штаб Об’єднаних сил повідомляв, що російські окупаційні війська скинули з безпілотника постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу Водяного Донецької області. Внаслідок такого порушення режиму тиші з боку гібридних сил РФ поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

     

    Теги: Харків бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл смерть військові снайпер Операція Об’єднаних сил госпіталь
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