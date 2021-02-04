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    За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли з гранатомета

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    Обстановка в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі - За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли з гранатомета
    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі

    Бойових втрат серед українських захисників не було

    Протягом минулої доби, 3 лютого, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було.

    Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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