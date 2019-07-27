Бойовики порушили оголошене перемир'я на Донбасі, поранено військового
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій ООС під Кримським у напрямку Сокільників з автоматичного гранатомета
Бойовики один раз у суботу порушили перемир'я, оголошене в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 27 липня, одного військовослужбовця поранено. Про це сказано в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.
Зазначається, що з початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як бойовики порушили заборону на використання будь-якої зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Кримського у напрямку Сокільників з автоматичного гранатомета.
Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Як повідомлялось, 25 липня бойовики один раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, одного військовослужбовця було поранено.
Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.