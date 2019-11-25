Бойовики п’ять разів обстріляли українських захисників



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Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це 25 листопада повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, на Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки отримала поранення жінка, яка йшла по вулиці з дитиною.